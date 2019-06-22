Алекс Куртцман рассказал, как идут дела у спин-оффа «Звёздный путь: Секция 31» с Мишель Йео

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В начале года потоковый сервис CBS All Access официально взялся за разработку первого спин-оффа «Звёздного пути: Дискавери», посвящённого деятельности Императора Джорджиу в исполнении Мишель Йео. А на днях куратор космического франчайза рассказал, как обстоят дела у проекта под названием «Звёздный путь: Секция 31» сейчас.

Эрика [Липпольдт] и Бо [Ким] — авторы «Дискавери» — доводят до ума сценарий [третьего сезона], и съёмки «Секции 31» планируем начать сразу же, как только завершим работу над третьим сезоном.

Ранее Куртцман поведал, откуда черпалось вдохновение при создании спин-оффа.

Мы присматривались к сериалам вроде «Убивая Еву» и франчайзам в духе «Миссия: Невыполнима» — к проектам с усложнённым сюжетом и непростыми персонажами. Думаю, людям нравится наблюдать за протагонистом, отличающимся абсолютной ненадёжностью. В конечном итоге [Джорджиу] будет поступать правильно, но на свой манер. Алекс Куртцман, держит руку на пульсе

Центральный персонаж космического экшена — обитательница зеркальной вселенной, жестокая правительница Терранской империи, в основной вселенной выдающая себя за погибшего капитана Филиппу Джорджиу. Повествование расскажет о деятельности Секции 31, к которой примкнула главная героиня. Это секретное подразделение Федерации, фактически действующее вне закона.

Сценаристы Бо Йон Ким и Эрика Липпольдт числятся шоураннерами проекта, а Курцтман выступает его исполнительным продюсером.