Джеймс Марсден, Эмбер Хёрд, Вупи Голдберг и Грег Киннир планируют поучастовать в экранизации «Противостояния» Стивена Кинга

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В январе потоковый сервис CBS All Access заказал съёмки фантастического триллера «Противостояние» по одноимённому роману Стивена Кинга. Настало время набирать актёрский состав и, по информации портала Collider, его первые возможные участники — Джеймс Марсден («Мир Дикого Запада»), Эмбер Хёрд («Аквамен»), Вупи Голдберг («Инстинкт») и Грег Киннир («Карточный домик») — уже ведут переговоры о съёмках.

Постапокалиптический роман рассказывает о том, как страшная пандемия уничтожила почти всё население планеты. Остатки человечества объединились в группы, провозгласили новый общественный строй и вступили в ожесточённое противостояние друг с другом.

Марсден присматривается к роли техасца Стюарта Редмана — первого человека, у которого был обнаружен иммунитет к вирусу. Редман становится лидером общества Свободной зоны, и его главная миссия — уничтожение могущественного злодея Рэндалла Флэгга. Хёрд собирается сыграть Надин Кросс, старую деву и бывшую воспитательницу детсада, уверовавшую в то, что её место рядом с Флэггом. Голдберг может сыграть иммунную к вирусу Абагейл Фримантл — духовного лидера, ведущего выживших в город Боулдер штата Колорадо. Киннир, возможно, перевоплотится в профессора социологии Глена Бейтмана, вместе с Редманом отправившегося на поиски Матушки Абагейл.

Вдобавок об участии в сериале договариваются Одесса Янг («Нация убийц»), собирающаяся сыграть беременную студентку Фрэнни Голдсмит, и Генри Зага («Волчонок»), которому достанется роль Ника Эндроса, — глухонемого помощника шерифа из Шойо штата Арканзас.

Режиссёром 10-серийного проекта выступает Джош Бун («Новые мутанты»), он же пишет сценарий в соавторстве с Беном Кавеллом («Правосудие», «Родина»). Производством занимается CBS TV Studios.