Религиозная организация потребовала от Netflix закрыть «Благие знамения»

Мини-сериал Amazon «Благие знамения» по одноимённому роману Терри Пратчетта и Нила Геймана пополнил список проектов, вызвавших негодование отдельной части аудитории, не поленившейся накатать онлайн-петицию. Оная, кстати, успела собрать 20 тысяч подписей. Правда, в деле «народ против „Благих знамений“» есть два примечательных момента — статус проекта и его вещатель.

Американская христианская организация Return to Order обратилась к Netflix (!) с требованием закрыть и без того уже завершённое юмористическое фэнтези о совместных стараниях лучших друзей — ангела и демона — остановить надвигающийся Апокалипсис.

Члены религиозной организации возмущены тем, что сериал, рисующий харизматичного Кроули, «представляет сатанизм как нечто нормальное, лёгкое и приемлемое». Этот сериал «легкомысленно относится к таким темам, как Правда, Грех, Добро и Зло, разрушает защитный барьер общества против дьявола». Среди прочих грехов сериалу вменяются в вину такие непотребства, как озвучивание Бога женщиной (невидимым рассказчиком выступает Фрэнсис Макдорманд) и представление Антихриста в образе обычного ребёнка.

Соавтора литературного первоисточника и шоураннера проекта Геймана эта ситуация весьма позабавила.

К слову, на воззвание уже успели отреагировать оба потоковых сервиса. Адресат петиции поклялся, мол, никакого продолжения. Следом Amazon пригрозил сопернику, что закроет «Очень странные дела» в отместку за прикрытые «Благих знамений». Обстановка накаляется, и ставки высоки как никогда.