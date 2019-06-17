«Пацаны» — трейлер жёсткого комедийного экшена с Карлом Урбаном

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Amazon наконец-то выкатил полноценный трейлер «Пацанов», демонстрирующий бескомпромиссного новичка во всей красе. Жёсткий, полный чёрного юмора боевик с мегакрутым Карлом Урбаном в одной из главных ролей выходит на экраны 26 июля.

Восьмисерийная экранизация комикса Гарта Энниса и Дэрика Робертсона поведает о команде матёрых бойцов, устраненяющих обнаглевших от безнаказанности супергероев. Помимо Урбанав сериале снимаются Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара, Джесси Т. Ашер, Нэйтан Митчелл, Джек Куэйд, Лас Алонсо и Томер Капон.

Первый сезон сняли Сет Роген и Эван Голдберг («Проповедник») по сценарию шоураннера проекта Эрика Крипке («Сверхъестественное», «Вне времени»).