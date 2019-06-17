«Блеск» — трейлер и постер третьего сезона драмеди

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Женские поединки в мире высоких ставок. Потоковый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер и постер третьего сезона «Блеска». Продолжение ретро-драмеди с 10 свежими эпизодами и пополнением актёрского состава в лице Джины Дэвис выйдет на экраны 9 августа.

Сериал, вдохновлённый выступлениями женской лиги рестлинга Gorgeous Ladies Of Wrestling (G.L.O.W.) из 80-х, повествует о группе жаждущих самореализации женщин во главе с безработной актрисой Рут Уайлдер (Элисон Бри), связавшей свою жизнь с дамским рестлинг-шоу. В третьем сезоне лос-анджелесские амазонки отправляются покорять шумный Лас-Вегас.

Сценаристами и шоураннерами проекта остаются Лиз Флэхайв («Родина») и Карли Менш («Косяки»). Исполнительными продюсерами — Дженджи Коэн и Тара Херрманн, создатели сериала «Оранжевый — хит сезона».

Постер: