Создатели «Тика» так и не сумели продлить жизнь сериалу

В прошлом месяце Amazon объявил о закрытии сериала «Тик» после второго сезона, однако авторы суперегройской пародии решили, что сдаваться пока рано, и попытались пристроить проект на другой стриминговый сервис или канал, однако желающих так и не нашлось. Об этом своём твиттере сообщил автор комикса-первоисточника и исполнительный продюсер Бен Эдлунд. Он пообещал найти возможность продолжить историю с тем же актёрским составом, но в своём нынешнем виде сериал на экраны уже не вернётся.

В комедийном боевике о приключениях сверхсильного, но туповатого супергероя Тика (Питер Серафинович) и его сайдкика Артура (Гриффин Ньюман) снимались Вэлори Керри, Яра Мартинес, Джеки Эрл Хейли, Скотт Спейсер, Джон Пиркис, Брендан П. Хайнс и другие. Вместе с Эдлундом обязанности исполнительных продюсеров исполняли Уолли Пфистер, Барри Джозефсон, Барри Зонненфельд («Лемони Сникет: 33 несчастья») и Патрик Варбертон.