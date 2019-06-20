 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Ноль кадров в секунду. Выпуск 269. E3 2019: Из виара в Кащенко Роланд Эммерих займётся сериалом о гладиаторских боях Новости аниме — лучшее за неделю «Изумительный Морис и его учёные грызуны» Терри Пратчетта станет анимационным фильмом Xbox Game Pass для PC запущена в ряде стран, стали известны цена и список игр
3
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Первые кадры космической драмы «Другая жизнь» с Кэти Сакхофф

Потоковый сервис Netflix опубликовал первые кадры научно-фантастической драмы «Другая жизнь» с Кэти Сакхофф в главной роли. Вдобавок объявлена дата выхода — 10-серийный первой сезон появится в доступе 25 июля.

Центральный персонаж — астронавт Нико Брекинридж (Сакхофф), возглавившая исследовательскую группу по поиску инопланетян и изучению происхождения загадочного внеземного артефакта. Из-за нависшей над командой смертельной опасности эта миссия грозит стать их билетом в один конец.

В сериале снимаются Тайлер Хэклин, Джастин Чэтвин, Сэмюэль Андерсон, Элизабет Фэйт Ладлоу, Сельма Блэр и другие. Создателем и шоураннером проекта выступает Аарон Мартин; он также входит в команду исполнительных продюсеров. Первые два эпизода снял Омар Мадха («24 часа: Проживи ещё день»).

3
Кадры из сериала «Другая жизнь»
3 Обсудить
Темы
 
Галерея Другая жизнь
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Netflix готовит научно-фантастическую драму «Другая жизнь» с Кэти Сакхофф в главной роли
 
Тайлер Хэклин и Джастин Чэтвин снимутся в научно-фантастической драме «Другая жизнь»
 
Первые кадры космической драмы «Другая жизнь» с Кэти Сакхофф

Тоже интересно

 
КиноАниме «Хрустальное небо вчерашнего дня» — читатели «КГ» выбирают постер для проката
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Ледокол»
 
Кино Создатели «Игры престолов» займутся новой трилогией «Звёздных войн»
 
Кино Новый лидер китайского проката 2018 года
 
Кино Режиссёр ужастика «Оно» снимет голливудскую экранизацию «Атаки на титанов»
 
Кино «Люди в чёрном: Интернэшнл» — первый трейлер фильма с Крисом Хемсвортом и Тессой Томпсон
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Nintendo объяснила, почему решила разрабатывать сиквел The Legend of Zelda: Breath of the WildМастер-класс по сочному истреблению врагов в релизном трейлере шутера My Friend PedroСтала известна судьба российского разработчика Олега Тищенко, задержанного за покупку инструкций к американским самолетамMicrosoft анонсировала новые игры для Xbox Game Pass на Xbox One и ПКBloodstained получает очень положительные отзывы в Steam, появились первые 24 минуты геймплея и скриншоты на максимальных настройках в 4K

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru