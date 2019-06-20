Первые кадры космической драмы «Другая жизнь» с Кэти Сакхофф

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix опубликовал первые кадры научно-фантастической драмы «Другая жизнь» с Кэти Сакхофф в главной роли. Вдобавок объявлена дата выхода — 10-серийный первой сезон появится в доступе 25 июля.

Центральный персонаж — астронавт Нико Брекинридж (Сакхофф), возглавившая исследовательскую группу по поиску инопланетян и изучению происхождения загадочного внеземного артефакта. Из-за нависшей над командой смертельной опасности эта миссия грозит стать их билетом в один конец.

В сериале снимаются Тайлер Хэклин, Джастин Чэтвин, Сэмюэль Андерсон, Элизабет Фэйт Ладлоу, Сельма Блэр и другие. Создателем и шоураннером проекта выступает Аарон Мартин; он также входит в команду исполнительных продюсеров. Первые два эпизода снял Омар Мадха («24 часа: Проживи ещё день»).