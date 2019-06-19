Алекс Куртцман разработал 10-летний план для вселенной «Звёздного пути»

Шоураннер постепенно разрастающегося телевизионного франчайза «Звёздный путь» Алекс Куртцман спешит заверить всех неравнодушных, что в ближайшие годы скучать поклонникам культовой вселенной не придётся. Продюсер расписал план её развития на ближайшие 10 лет, о чём охотно поведал в подкасте Crew Call портала Deadline.

На встрече с CBS я напомнил: «Вы владеете вселенной, которая в недостаточной мере используется, и, думаю, фанаты жаждут большего». Я рассказал им свой план развития «Звёздного пути» на ближайшие 5–10 лет, частично он основан на том, что [франчайзу] необходимо время. Мол, не ждите, что мы выпустим первый сериал и тут же получим 100 млн новых фанатов. Этого не случится, потому что «Звёздный путь» прожил слишком долго.

Но у нас есть новые поколения, и в целом «Звёздный путь» легко находит зрителей среди тех, кому 9–12 лет. Считаю гигантским упущением отсутствие попыток обратиться к тем, кто младше, особенно если пытаешься повлиять на сердца и умы с действительно положительными посланиями о том, кем мы можем стать как вид и как люди и каково наше будущее. Так почему не начать с юной аудитории? И не по циничной причине вроде попытки выпустить больше новых игрушек. Если ты действительно хочешь, чтобы «Звёздный путь» достучался до людей, нужно начинать с детей. Но у нас уже есть основанные на подсчётах доказательства того, что фанбаза растёт и становится моложе, при этом мы не теряем своих нынешних фанатов, и это прекрасно.

Алекс Куртцман, рулевой-энтузиаст