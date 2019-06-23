 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Йеллоустоун» получил третий сезон и Джоша Холлоуэя Ноль кадров в секунду. Выпуск 269. E3 2019: Из виара в Кащенко Роланд Эммерих займётся сериалом о гладиаторских боях Final Fantasy VII Remake — трейлер с Тифой и экшен-геймплей с паузой Новости аниме — лучшее за неделю
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Наоми Уоттс считает, что приквел «Игры престолов» порадует поклонников

Съёмки пилота проекта с рабочим названием «««Кровавая луна»»» скрытно начались в конце весны в Северной Ирландии. Приквел ««Игры престолов»» разрабатывается в условиях строгой секретности, а потому официальной информации о нём пока что крайне мало. Однако на днях информагентство AP Entertainment побеседовало с исполняющей в эпизоде одну из ведущих партий Наоми Уоттс, попросив поделиться впечатлениями об участии в сериале.

Я в восторге, просто до мурашек. Это пугающе и восхитительно. Сериал закончился совсем недавно и просто взорвал мир. Всё вокруг так или иначе было связано с «Игрой престолов» — телереклама, статьи — все только о нём и говорили, потому страшновато.

Надеюсь, поклонники [«Игры престолов»] смогут найти что-то новое и интересное в мире [нашего сериала]. Думаю, они не разочаруются. Над проектом работает команда замечательных людей.

 
Наоми Уоттс, исполнительница важной, но неизвестной роли

«Кровавая луна» — пока первый и единственный из заявленных пяти спин-оффов эпика, сумевший добраться до пилотной стадии. Действие сериала развернётся за тысячи лет до основных событий саги, на закате легендарной Эры Героев, когда мир людей постепенно погружался в ледяную тьму. Предыстория прольёт свет на трагедию «рождения» белых ходоков, события из жизни первых Старков и важнейшие тайны ушедшей великой эпохи.

Помимо Наоми Уоттс в пилоте снимаются Джош Уайтхаус, Миранда Ричардсон, Тоби Регбо, Джон Симм, Маркиз Родригес, Ричард Маккейб, Наоми Аки, Денис Гоф, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Джорджи Хенли, Алекс Шарп и другие.

Первую серию режиссирует С. Дж. Кларксон (««Банши»», ««Джессика Джонс»»). Сценарий написал Джордж Мартин в соавторстве с шоураннером Джейн Голдман (««/m/Звёздная пыль»», ««/m/Kingsman: Секретная служба»»). Оба входят в команду исполнительных продюсеров. Производство курирует The Paint Hall.

+ Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино У киновселенной DC появился новый рулевой
 
«Игра престолов» — трейлер седьмого сезона
 
Кино Джеймс Ганн срежиссирует новый «Отряд самоубийц» и полностью обновит актёрский состав
 
Кино Во всех «Аватарах» будет один злодей — полковник Куоритч
 
Кино Сольный фильм про Бэтмена пока называется «Бэтмен»
 
Кино Квентин Тарантино придумал идею для нового «Стартрека»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Elden Ring - Хидетака Миядзаки об открытом мире, игровых механиках и участии в проекте Джорджа Р.Р. МартинаWindseeker Studios представила детализированную статуэтку 2B из Nier: Automata за 30 тысяч рублейGreedFall - 10 минут геймплея новой ролевой игры от авторов The TechnomancerФил Спенсер косвенно подтвердил отмену бюджетного Xbox LockhartК создателям дополнения для Cuphead присоединился бывший аниматор Disney

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru