Наоми Уоттс считает, что приквел «Игры престолов» порадует поклонников

Съёмки пилота проекта с рабочим названием «««Кровавая луна»»» скрытно начались в конце весны в Северной Ирландии. Приквел ««Игры престолов»» разрабатывается в условиях строгой секретности, а потому официальной информации о нём пока что крайне мало. Однако на днях информагентство AP Entertainment побеседовало с исполняющей в эпизоде одну из ведущих партий Наоми Уоттс, попросив поделиться впечатлениями об участии в сериале.
Я в восторге, просто до мурашек. Это пугающе и восхитительно. Сериал закончился совсем недавно и просто взорвал мир. Всё вокруг так или иначе было связано с «Игрой престолов» — телереклама, статьи — все только о нём и говорили, потому страшновато.
Надеюсь, поклонники [«Игры престолов»] смогут найти что-то новое и интересное в мире [нашего сериала]. Думаю, они не разочаруются. Над проектом работает команда замечательных людей.
«Кровавая луна» — пока первый и единственный из заявленных пяти спин-оффов эпика, сумевший добраться до пилотной стадии. Действие сериала развернётся за тысячи лет до основных событий саги, на закате легендарной Эры Героев, когда мир людей постепенно погружался в ледяную тьму. Предыстория прольёт свет на трагедию «рождения» белых ходоков, события из жизни первых Старков и важнейшие тайны ушедшей великой эпохи.
Помимо Наоми Уоттс в пилоте снимаются Джош Уайтхаус, Миранда Ричардсон, Тоби Регбо, Джон Симм, Маркиз Родригес, Ричард Маккейб, Наоми Аки, Денис Гоф, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Джорджи Хенли, Алекс Шарп и другие.
Первую серию режиссирует С. Дж. Кларксон (««Банши»», ««Джессика Джонс»»). Сценарий написал Джордж Мартин в соавторстве с шоураннером Джейн Голдман (««/m/Звёздная пыль»», ««/m/Kingsman: Секретная служба»»). Оба входят в команду исполнительных продюсеров. Производство курирует The Paint Hall.