Наоми Уоттс считает, что приквел «Игры престолов» порадует поклонников

Съёмки пилота проекта с рабочим названием «««Кровавая луна»»» скрытно начались в конце весны в Северной Ирландии. Приквел ««Игры престолов»» разрабатывается в условиях строгой секретности, а потому официальной информации о нём пока что крайне мало. Однако на днях информагентство AP Entertainment побеседовало с исполняющей в эпизоде одну из ведущих партий Наоми Уоттс, попросив поделиться впечатлениями об участии в сериале.

Я в восторге, просто до мурашек. Это пугающе и восхитительно. Сериал закончился совсем недавно и просто взорвал мир. Всё вокруг так или иначе было связано с «Игрой престолов» — телереклама, статьи — все только о нём и говорили, потому страшновато.

Надеюсь, поклонники [«Игры престолов»] смогут найти что-то новое и интересное в мире [нашего сериала]. Думаю, они не разочаруются. Над проектом работает команда замечательных людей.

Наоми Уоттс, исполнительница важной, но неизвестной роли