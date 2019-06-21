Авторы «Рика и Морти» похвалили восьмой сезон «Игры престолов»

Дэн Хармон и Джастин Ройланд на минутку отвлеклись от работы над четвёртым сезоном «Рика и Морти», чтобы уведомить поклонников «Игры престолов», что те неблагодарные циники, а финал эпического фэнтези на самом деле бесподобен.

В недавней беседе с изданием EW создатели комедийного анимационного хита рассказали о своих чувствах к завершившемуся сериалу и его создателям.

Я боялся смотреть [восьмой сезон], потому что не желал, чтобы сериал заканчивался. Хотел, чтобы эта мыльная опера продолжалась. И я был доволен настолько, насколько это вообще возможно, наблюдая за тем, как этот хит подходит к концу и все персонажи выпиливают друг друга. Как шоураннер я был поражён величиной достигнутого [шоураннерами], особенно учитывая, что позже им пришлось обходиться без источника для адаптации. Наблюдая бой Пса с Горой на ступенях, я приговаривал: «Это так круто, чувак». Мне понятно разочарование касаемо мрачного поворота [в судьбе Дейенерис]. Не буду говорить, мол, фанаты слишком циничны и неблагодарны, но, думаю, я только что это сделал. Дэн Хармон, знаток в вопросах фанатской ненависти

Ройланд во всём согласен с соавтором, деликатно указывая на спешное и скомканное завершение сериала исключительно в контексте собственных эгоистичных зрительских желаний.

Я поддерживаю всё сказанное Дэном. По своей структуре [восьмой сезон] прекрасен. Мне просто эгоистически хотелось больше эпизодов. Я предпочёл бы подбираться к указанным сюжетным точкам помедленнее. Я тоже не хотел, чтобы сериал заканчивался. Вот бы он был длиннее сезона на три, ну или хотя бы на три-четыре эпизода. Этот сериал — феномен. Он был безумно масштабным, его смотрели все. И я люблю [Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса], они охрененные ребята. Джастин Ройланд, вернул любезность

Шоураннеры «Игры престолов» одними из первых в голливудской тусовке публично признали крутость «Рика и Морти». На это их творческого чутья хватило.