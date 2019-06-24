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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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Завершились съёмки первого сезона «Хранителей» Дэймона Линделофа

Съёмки первого сезона многосерийных «Хранителей» завершены. Официального заявления от кабельного канала HBO пока нет, однако кое-кто из участников съёмочной команды успел поделиться новостями в своём инстаграме.

Пилот сняли около года назад, а съёмки полного первого сезона стартовали в прошлом октябре и длились восемь месяцев. Премьеру обещают этой осенью, возможно, в середине октября.

Сериал, по словам его создателя Дэймона Линделофа («Оставленные»), представляет собой непрямой сиквел оригинального сюжета с участием новых персонажей. События разворачиваются в современной альтернативной реальности и отталкиваются от произошедшего в одноимённом культовом комиксе Алана Мура и Дэйва Гиббонса.

В сериале снимаются Джереми Айронс, Дон Джонсон, Реджина Кинг, Тим Блейк Нельсон, Луис Госсетт-младший, Аделаида Клеменс, Эндрю Ховард, Том Мисон, Фрэнсис Фишер и Джейкоб Минг-Трент. Пилот сняла Николь Кэссел («Мир Дикого Запада») по сценарию Линделофа. За производством присматривают Warner Bros. Television и White Rabbit.

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Хранители
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