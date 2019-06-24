Завершились съёмки первого сезона «Хранителей» Дэймона Линделофа

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Съёмки первого сезона многосерийных «Хранителей» завершены. Официального заявления от кабельного канала HBO пока нет, однако кое-кто из участников съёмочной команды успел поделиться новостями в своём инстаграме.

Пилот сняли около года назад, а съёмки полного первого сезона стартовали в прошлом октябре и длились восемь месяцев. Премьеру обещают этой осенью, возможно, в середине октября.

Сериал, по словам его создателя Дэймона Линделофа («Оставленные»), представляет собой непрямой сиквел оригинального сюжета с участием новых персонажей. События разворачиваются в современной альтернативной реальности и отталкиваются от произошедшего в одноимённом культовом комиксе Алана Мура и Дэйва Гиббонса.

В сериале снимаются Джереми Айронс, Дон Джонсон, Реджина Кинг, Тим Блейк Нельсон, Луис Госсетт-младший, Аделаида Клеменс, Эндрю Ховард, Том Мисон, Фрэнсис Фишер и Джейкоб Минг-Трент. Пилот сняла Николь Кэссел («Мир Дикого Запада») по сценарию Линделофа. За производством присматривают Warner Bros. Television и White Rabbit.