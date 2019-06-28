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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Онлайн-игра Final Fantasy XIV станет сериалом

Sony Pictures TV, Square Enix и Hivemind («Пространство», «Ведьмак») поработают над художественным сериалом по многопользовательской ролевой онлайн-игре Final Fantasy XIV.

Для многосерийного фэнтези, вдохновлённого миром Йорзи и населяющими его персонажами, разработают оригинальный сюжет. В центре истории — борьба магии о технологий в стремлении принести мир на раздираемый конфликтом земли. К уже знакомым персонажам игры в сериале примкнут новые действующие лица.

Сценарием займутся пока ничем не отличившиеся Бен Лустиг и Джейк Торнтон. Продюсируют проект Джейсон Ф. Браун («Пространство»), Шон Дэниел («Мумия») и Диеш Шамдасани.

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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