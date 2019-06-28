Джеймс и Дэйв Франко продюсируют сериал о создателях компьютерной игры Doom

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал USA Network заказал съёмки пилотного эпизода проекта-антологии Masters of Doom от творческого дуэта Джеймса и Дэйва Франко.

Потенциальный сериал расскажет о создании легендарной игровой серии Doom. Центральными персонажами истории выступают компьютерные гении Джон Кармак и Джон Ромеро — авторы культового шутера. Драма, основанная на одноимённой книге журналиста Дэвида Кашнера, расскажет о взаимоотношениях лучших друзей и единомышленников, построивших настоящую игровую империю и превратившихся в непримиримых соперников.

Сценарий напишет Том Бисселл («Горе-творец») работавший над играми Gears of War, Battlefield и Uncharted. Братья Франко, Кашнер и Бисселл входят в число исполнительных продюсеров проекта. Производством займётся Universal Content Productions.