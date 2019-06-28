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Джеймс и Дэйв Франко продюсируют сериал о создателях компьютерной игры Doom По игровому хиту Myst собираются снимать фильмы и сериалы «Мышиная гвардия» — концепт-арт и видео закрытого анимационного фильма Наоми Уоттс считает, что приквел «Игры престолов» порадует поклонников Новости аниме — лучшее за неделю
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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Джеймс и Дэйв Франко продюсируют сериал о создателях компьютерной игры Doom

Кабельный канал USA Network заказал съёмки пилотного эпизода проекта-антологии Masters of Doom от творческого дуэта Джеймса и Дэйва Франко.

Потенциальный сериал расскажет о создании легендарной игровой серии Doom. Центральными персонажами истории выступают компьютерные гении Джон Кармак и Джон Ромеро — авторы культового шутера. Драма, основанная на одноимённой книге журналиста Дэвида Кашнера, расскажет о взаимоотношениях лучших друзей и единомышленников, построивших настоящую игровую империю и превратившихся в непримиримых соперников.

Сценарий напишет Том Бисселл («Горе-творец») работавший над играми Gears of War, Battlefield и Uncharted. Братья Франко, Кашнер и Бисселл входят в число исполнительных продюсеров проекта. Производством займётся Universal Content Productions.

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Темы
 
Doom (PC)
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