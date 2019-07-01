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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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«Четыре свадьбы и одни похороны» — трейлер и постер многосерийной версии известного ромкома

Миссандея неплохо устроилась в современном Лондоне и нашла себе нового жениха. Потоковый сервис Hulu опубликовал первый трейлер и постер сериала «Четыре свадьбы и одни похороны» по сценарию Минди Калинг («Проект Минди»). Первые четыре эпизода выйдут 31 июля, дальше новые серии будут выходить еженедельно.

Многосерийная версия британского ромкома 1994 года, где снялись Энди Макдауэлл и Хью Грант, рассказывает о Майе из Нью-Йорка, получившей от давней подруги приглашение на свадьбу. Майя отправляется в Лондон отдохнуть и повидаться с друзьями, но ситуация очень быстро осложняется и запутывается. Завязываются и рушатся отношения, разражаются скандалы, вспыхивают и затухают любовные романы, ну и конечно, впереди четыре свадьбы и одни похороны.

В сериале снимаются Натали Эммануэль («Игра престолов»), Никеш Пател («Падение Лондона»), Ребекка Риттенхаус («Кровь и нефть»), Джон Рейнольдс («Очень странные дела»), Зои Бойл («Граница»), Брэндон Майкал Смит («Ты — воплощение порока»), Дженни Жак («Викинги») и другие. Макдауэлл появится в качестве приглашённой звезды.

И постер:

Постеры сериала «Четыре свадьбы и одни похороны»
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Видео Четыре свадьбы и одни похороны
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