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Первоисточник: www.flickeringmyth.com Прямая ссылка на новость:
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Промо-арт сериала «Мандалорец»

Стараниями портала Making Star Wars в сети появился свежий промо-арт сериала «Мандалорец», изображающий дроида IG-11 и, собственно, главного героя истории, по-прежнему отказывающегося расставаться со шлемом.

Премьера 10-серийного приключенческого боевика по вселенной «Звёздных войн» состоится 12 ноября на потоковом сервисе Disney+. События разворачиваются после падения Империи, до прихода к власти Первого Ордена. Одинокий стрелок-мандалорец (Педро Паскаль), скитающийся по дальним рубежам галактики, где не действуют законы Новой Республике.

В сериале Джона Фавро снимаются Ник Нолти, Джина Карано, Джанкарло Эспозито, Эмили Суоллоу, Карл Уэзерс, Омид Абтахи и Вернер Херцог.

Промо-арт сериала «Мандалорец» Промо-арт сериала «Мандалорец» Промо-арт сериала «Мандалорец»
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