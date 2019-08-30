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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:
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Возвращение в «Касл-Рок» назначено на октябрь

Потоковый сервис Hulu объявил дату премьеры второго сезона хоррор-антологии Стивена Кинга — добро пожаловать в «Касл-Рок» 23 октября.

Десятисерийный сезон проекта Дж. Дж. Абрамса продолжит от души отсыпать бед и страданий жителям печально известного городка. На кровавый огонёк заглянут герои произведений «Жребий», «Солнечный пёс» («Несущий смерть») и «Мизери». Из последнего в Касл-Рок переедет молодая психопатка Энни Уилкс в исполнении Лиззи Каплан («Мастера секса»), чьё ограбление спровоцирует войну и без того враждующих местных кланов.

В актёрский состав новой телеглавы также влились Тим Роббинс («Побег из Шоушенка»), Гаррет Хедлунд («Трон: Наследие»), Элси Фишер («Восьмой класс»), Юсра Варсама («Дракула»), Бархад Абди («Капитан Филлипс») и Мэттью Алан («13 причин почему»).

Официальный твиттер сериала поделился слегка криповатым тизером:

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Касл-Рок
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