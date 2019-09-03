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«Хранители» Дэймона Линделофа получили точную дату выхода

Многосерийные «Хранители» под присмотром Дэймона Линделофа наконец-то обзавелись конкретной датой выхода — премьера непрямого сиквела культового одноимённого комикса Алана Мура состоится 20 октября.

Датой поделился официальный твиттер многосерийного проекта.

События сериала от кабельного канала HBO разворачиваются в современной альтернативной реальности и опираются на произошедшее в оригинальном сюжете. Линделоф уже успел намекнуть, что основными темами повествования станут расизм и деятельность правоохранительных органов страны.

В проекте задействованы Джереми Айронс, Дон Джонсон, Реджина Кинг, Тим Блейк Нельсон, Луис Госсетт-младший, Аделаида Клеменс, Эндрю Ховард, Том Мисон, Фрэнсис Фишер и Джейкоб Минг-Трент.

И стильный тизер-постер в придачу:

Постеры сериала «Хранители»
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Хранители
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