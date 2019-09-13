Кен Ватанабе записался в криминальный триллер «Полиция Токио: Отдел нравов»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В июне потоковый сервис HBO Max одобрил съёмки 10-серийного криминального триллера «Полиция Токио: Отдел нравов» (Tokyo Vice) с Энселом Элгортом («Малыш на драйве») в главной роли. По информации портала Deadline, вторую главную роль в сериале сыграет оскаровский номинант Кен Ватанабе («Последний самурай», «Начало»).

Проект основан на книге Джейка Адельштейна, представляющей собой хронику первого знакомства автора с полицией Токио, подробно раскрывая его постепенное нисхождение в пропитанную неоном изнанку метрополии, где ничто и никто не является тем, чем кажется. Адельштейн (Элгорт) — американский репортёр, внедрившийся в полицейское подразделение Токио для расследования коррупции.

Ватанабе сыграет Хирото Катагири — детектива токийской полиции и наставника главного героя, помогающего ему не упускать из виду тонкую и порой размытую границу между законниками и миром организованной преступности.

За сценарий отвечает Джей Ти Роджерс. Режиссировать берётся Дестин Дэниел Креттон («Стеклянный замок»). Производством заведует Endeavor Content.