«Ходячие мертвецы» — тизер 10-го сезона, обещающий конец света

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал AMC опубликовал тизер 10-го сезона «Ходячих мертвецов». Свежий ролик едва волочащейся зомби-драмы сулит жестокое противостояние с Шепчущимися, называющими себя концом света. Продолжение стартует 6 октября.

В 10-м сезоне выжившим приходится столкнуться с последствиями ужасающей демонстрации силы Альфы и её последователей. Хрупкий мир с Шепчущимися установлен, но это ненадолго — главные герои усиленно тренируются и вооружаются, чтобы дать врагам решающий бой.

А ещё у первой половины грядущего сезона появились названия эпизодов:

10x01 — Lines We Cross

10x02 — We Are the End of the World

10x03 — Ghosts

10x04 — Silence the Whisperers

10x05 — What It Always Is

10x06 — Bonds

10x07 — Open Your Eyes

10x08 — The World Before

В сериале пока ещё снимаются Норман Ридус, Данай Гурира, Мелисса Макбрайд, Джош Макдермитт, Кристиан Серратос, Джеффри Дин Морган, Надиа Хилкер, Дэн Фоглер и другие.