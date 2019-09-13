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«Ходячие мертвецы» — тизер 10-го сезона, обещающий конец света

Кабельный канал AMC опубликовал тизер 10-го сезона «Ходячих мертвецов». Свежий ролик едва волочащейся зомби-драмы сулит жестокое противостояние с Шепчущимися, называющими себя концом света. Продолжение стартует 6 октября.

В 10-м сезоне выжившим приходится столкнуться с последствиями ужасающей демонстрации силы Альфы и её последователей. Хрупкий мир с Шепчущимися установлен, но это ненадолго — главные герои усиленно тренируются и вооружаются, чтобы дать врагам решающий бой.

А ещё у первой половины грядущего сезона появились названия эпизодов:

  • 10x01 — Lines We Cross
  • 10x02 — We Are the End of the World
  • 10x03 — Ghosts
  • 10x04 — Silence the Whisperers
  • 10x05 — What It Always Is
  • 10x06 — Bonds
  • 10x07 — Open Your Eyes
  • 10x08 — The World Before

В сериале пока ещё снимаются Норман Ридус, Данай Гурира, Мелисса Макбрайд, Джош Макдермитт, Кристиан Серратос, Джеффри Дин Морган, Надиа Хилкер, Дэн Фоглер и другие.

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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12Телеовощи – 300: Настоящий подкаст о сериалах
 
9ЕВА – 337: Няши не умеют предохраняться
 
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