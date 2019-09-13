«Тредстоун» — второй тизер шпионского боевика по миру Джейсона Борна

Кабельный канал USA Network выпустил второй тизер многосерийного боевика «Тредстоун», посвящённый деликатному процессу побудки «спящих» агентов. Датой выхода шпионский экшен так пока и не обзавёлся, но уже известно, что премьера состоится в октябре.
Сериал по вселенной Джейсона Борна рассказывает о сверхсекретном проекте ЦРУ по выращиванию машин для убийства. Эффективные результаты достигаются путём внедрения в программу тренинга уникального протокола поведенческой модификации. Так когда-то был создан и суперагент Борн. Однажды разбросанные по всему миру «спящие» спецагенты получают сигнал «пробудиться», чтобы выполнить предназначенную им миссию.
В актёрский состав входят Джереми Ирвин, Брайан Дж. Смит, Эмилия Шуле, Трэйси Айфичор, Мишель Форбс и другие. Сценарий написал Тим Кринг («Герои»). Первый эпизод снял Рамин Бахрани. Производство курирует Universal Cable Productions.
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