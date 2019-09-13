«Тредстоун» — второй тизер шпионского боевика по миру Джейсона Борна

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал USA Network выпустил второй тизер многосерийного боевика «Тредстоун», посвящённый деликатному процессу побудки «спящих» агентов. Датой выхода шпионский экшен так пока и не обзавёлся, но уже известно, что премьера состоится в октябре.

Сериал по вселенной Джейсона Борна рассказывает о сверхсекретном проекте ЦРУ по выращиванию машин для убийства. Эффективные результаты достигаются путём внедрения в программу тренинга уникального протокола поведенческой модификации. Так когда-то был создан и суперагент Борн. Однажды разбросанные по всему миру «спящие» спецагенты получают сигнал «пробудиться», чтобы выполнить предназначенную им миссию.

В актёрский состав входят Джереми Ирвин, Брайан Дж. Смит, Эмилия Шуле, Трэйси Айфичор, Мишель Форбс и другие. Сценарий написал Тим Кринг («Герои»). Первый эпизод снял Рамин Бахрани. Производство курирует Universal Cable Productions.