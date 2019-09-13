«Бэтвумен» — промо-ролик про настоящую лесбийскую любовь

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Новое детище The CW «Бэтвумен» продолжает пробивать дно ещё до премьеры, и новый промо-ролик про чистые и искренние чувства неустрашимой грозы преступного мира — очередное тому подтверждение. Впрочем, очевидная ущербность сериала наверняка не помешает ему прожить долгую и счастливую жизнь на телеканале и вдобавок снискать одобрение критиков за прогрессивно-инклюзивную направленность.

Главные роли исполняют Руби Роуз, Рэйчел Скарстен, Сэм Литтлфилд, Брендон Заб и Дюгрей Скотт. Главный идейный вдохновитель проекта — Кэролайн Дрис («Дневники вампира»), режиссурой пилотного эпизода запятнался Дэвид Наттер («Игра престолов»). Премьера намечена на 6 октября — не забудьте расчистить расписание.