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Первоисточники: comicbook.comew.com Прямая ссылка на новость:
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Первый кадр из финального сезона сериала «Сверхъестественное»

Портал Entertainment Weekly опубликовал первый официальный кадр из 15-го сезона «Сверхъестественного». В марте стало известно, что этот сезона станет для сериала завершающим. За двадцать последних серий создатели, дай бог, разберутся, что же в конце концов делать с этими неугомонными Винчестерами — прибить окончательно или отпустить дальше шататься по стране.

Соавтор сериала Эндрю Дэбб, а также исполнители главных ролей Дженсен Эклз и Джаред Падалеки пообещали концовку, которая придаст дополнительную глубину и значимость многолетней истории скитаний, а братья обретут покой, что бы это ни значило.

Премьера финального сезона состоится на телеканале The CW 10 октября.

Кадры из сериала «Сверхъестественное»
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