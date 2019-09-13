Первый кадр из финального сезона сериала «Сверхъестественное»

Портал Entertainment Weekly опубликовал первый официальный кадр из 15-го сезона «Сверхъестественного». В марте стало известно, что этот сезона станет для сериала завершающим. За двадцать последних серий создатели, дай бог, разберутся, что же в конце концов делать с этими неугомонными Винчестерами — прибить окончательно или отпустить дальше шататься по стране.

Соавтор сериала Эндрю Дэбб, а также исполнители главных ролей Дженсен Эклз и Джаред Падалеки пообещали концовку, которая придаст дополнительную глубину и значимость многолетней истории скитаний, а братья обретут покой, что бы это ни значило.

Премьера финального сезона состоится на телеканале The CW 10 октября.