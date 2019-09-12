«Современная любовь» — трейлер романтической антологии с Энн Хэтэуэй и Софией Бутеллой

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Amazon выкатил трейлер слезовыжимательной романтической драмеди «Современная любовь». Премьера первого сезона о всякой-разной любви выходит 18 октября.

Воьсмисерийная антология, вдохновлённая одноимённым еженедельным подкастом и колонкой из New York Times, рассказывает о любви и человеческих взаимоотношениях в современном Нью-Йорке. В сериале снимаются Энн Хэтэуэй, Тина Фей, Джон Слэттери, Дев Патель, Кэтрин Кинер, Энди Гарсиа, Кристин Милиоти, Брэндон Виктор Диксон, Оливия Кук, Эндрю Скотт, Джулия Гарнер, Ши Уигхэм, Гэри Карр, София Бутелла и Джон Галлахер-младший.

Режиссёрами и сценаристами сериала выступают шоураннер проекта Джон Карни, а также Шерон Хорган («Развод») и Том Холл.