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«Современная любовь» — трейлер романтической антологии с Энн Хэтэуэй и Софией Бутеллой

Потоковый сервис Amazon выкатил трейлер слезовыжимательной романтической драмеди «Современная любовь». Премьера первого сезона о всякой-разной любви выходит 18 октября.

Воьсмисерийная антология, вдохновлённая одноимённым еженедельным подкастом и колонкой из New York Times, рассказывает о любви и человеческих взаимоотношениях в современном Нью-Йорке. В сериале снимаются Энн Хэтэуэй, Тина Фей, Джон Слэттери, Дев Патель, Кэтрин Кинер, Энди Гарсиа, Кристин Милиоти, Брэндон Виктор Диксон, Оливия Кук, Эндрю Скотт, Джулия Гарнер, Ши Уигхэм, Гэри Карр, София Бутелла и Джон Галлахер-младший.

Режиссёрами и сценаристами сериала выступают шоураннер проекта Джон Карни, а также Шерон Хорган («Развод») и Том Холл.

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Темы
 
Видео Современная любовь
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13 ПтЕВА (аудио)
13 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
14 СбТелеовощи (аудио)
15 ВсТелеовощи (видео)
15 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
16 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
17 Вт21:45ЕВА (трансляция)
18 СрНоль кадров в секунду (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
6Ноль кадров в секунду – 281: Посыл
 
8Телеовощи – 300: Настоящий подкаст о сериалах
 
9ЕВА
 
 
6Ноль кадров в секунду – 280: Широко приподзакрытыми глазами
 
47Лазер-шоу «Три дебила» – 369: GamerGate, K-Pop концерт и отечественный Netflix
 
11ЕВА – 336: Промаринованные
 
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14Лазер-шоу «Три дебила» – 368: Человек-паук покидает MCU, «Матрица 4» и «Метро 2033»
 
15ЕВА – 335: (Не) проспанный
 
9Ноль кадров в секунду – 279: Напрасная трата няшности
 
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