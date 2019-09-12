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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Тёмные начала» Филипа Пулмана обзавелись датой выхода

Наконец-то этот день настал, и совместный проект HBO и BBC — крупнобюджетный фэнтези-эпик «Тёмные начала» — обзавёлся-таки официальными датами выхода. Британский телевещатель покажет первый эпизод 3 ноября, а на американском кабельном канале премьера состоится следом, 4 ноября.

Лёгшая в основу экранизации серия романов Филипа Пулмана рассказывает о юной сиротке Лире из мира науки, религии и магии. Девочке предстоит раскрыть зловещий заговор, разгадать загадку одного таинственного феномена, познакомится с юным владельцем волшебного артефакта, узнать правду о своих родителях и поучаствовать в грандиозной битве, решающей судьбы мира.

В сериале снимаются Дафни Кин, Джеймс Макэвой, Рут Уилсон, Лин-Мануэль Миранда, Джорджина Кэмпбелл, Кларк Питерс, Эндрю Скотт, Амир Уилсон и другие.

Сценарной адаптацией занимается Джек Торн («Чудо»). Первый сезон срежиссировал Том Хупер («Король говорит!»). Пулман состоит в команде исполнительных продюсеров. За производство отвечают New Line и Bad Wolf Productions.

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Тёмные начала
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