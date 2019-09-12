 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Экранизация «Противостояния» Стивена Кинга обрела своего Рэндалла Флэгга Дермот Малруни сыграет злодея во втором сезоне «Ханны. Совершенного оружия» Роберт Дауни-младший, возможно, вернётся во вселенную Marvel Новости игр — лучшее за неделю Продюсер «Терминатора: Тёмных судеб» Джеймс Кэмерон рассказал о планах на трилогию
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Мрачные тени» получат сиквел от The CW

Известный своей нездоровой тягой к кровососам телеканал The CW в процессе затянувшихся поисков достойной замены «Дневникам вампира» решил взяться за уже знакомых зрителям персонажей и совместно с Warner Bros Television задумал спин-офф «Мрачных теней».

Готическая хоррор-драма «Мрачные тени: Реинкарнация» станет прямым сиквелом культовой мыльной оперы 60-х, за переосмысление которой уже брался Тим Бёртон, сняв в 2012 году одноимённый фильм с Джонни Деппом, Евой Грин, Хеленой Бонэм Картер, Мишель Пфайффер, Джонни Ли Миллером и Хлоей Грейс Морец.

Сериал описывается как современное продолжение странной, ужасающей и сексуальной саги семейства Коллинзов, скрывающей жуткий секрет на протяжении последних 400 лет и живущих под проклятием терзающей их голубой крови со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Сценарий пилота напишет Марк Б. Перри («Месть», «Говорящая с призраками») и с большой долей вероятности сам же его срежиссирует — будучи большим фанатом оригинала ещё с самого детства, он на протяжении последних двух лет отчаянно пытался заполучить права не телеэкранизацию:

Это всегда было моей мечтой… Хочу заверить фанатов оригинала, что новая версия будет обращаться с мифологией сериала со всем уважением, но также будет доступна для тех, кто ещё не был знаком с миром Коллинзов.

1 Обсудить
Темы
 
Мрачные тени
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Мнение о фильме «Мрачные тени»
 
Трейлер фильма «Мрачные тени»
 
Кадры из фильма «Мрачные тени»

Тоже интересно

 
КиноИгры Выход новой экранизации DOOM откладывается
 
«Игра престолов» — за кадром 5-го эпизода 8-го сезона
 
Кино «Форма воды» — трейлер
 
Кино Режиссёр триллеров «Мы» и «Прочь» заявил, что никогда не возьмёт на главную роль белого
 
Кино Скарлетт Йоханссон сыграет главную роль в криминальном триллере
 
Кино Стивен Кинг хочет, чтобы вторая часть «Тёмной башни» была с рейтингом R
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Выйдут в сентябре

13 ПтЕВА (аудио)
13 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
14 СбТелеовощи (аудио)
15 ВсТелеовощи (видео)
15 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
16 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
17 Вт21:45ЕВА (трансляция)
18 СрНоль кадров в секунду (аудио)
18 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
4Ноль кадров в секунду – 281: Посыл
 
8Телеовощи – 300: Настоящий подкаст о сериалах
 
8ЕВА
 
 
6Ноль кадров в секунду – 280: Широко приподзакрытыми глазами
 
47Лазер-шоу «Три дебила» – 369: GamerGate, K-Pop концерт и отечественный Netflix
 
11ЕВА – 336: Промаринованные
 
10Телеовощи – 299: Выпуск 299: Куст всему виной
 
14Лазер-шоу «Три дебила» – 368: Человек-паук покидает MCU, «Матрица 4» и «Метро 2033»
 
15ЕВА – 335: (Не) проспанный
 
9Ноль кадров в секунду – 279: Напрасная трата няшности
 
Ещё

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Что Хидео Кодзима показал в геймплейной демонстрации Death Stranding на Tokyo Game Show 2019 - главные подробностиРейтинг NBA 2K20 в Steam приближается ко днуSony анонсировала лимитированные PS4 Pro и PS4 Slim в дизайне Persona 5 RoyalGungrave G.O.R.E. - разработчики впервые показали геймплей в новом эпичном трейлере динамичного экшенаПрямая трансляция презентации Death Stranding с Tokyo Game Show 2019 (сегодня в 09:30 по московскому времени)

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru