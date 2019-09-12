«Мрачные тени» получат сиквел от The CW

Известный своей нездоровой тягой к кровососам телеканал The CW в процессе затянувшихся поисков достойной замены «Дневникам вампира» решил взяться за уже знакомых зрителям персонажей и совместно с Warner Bros Television задумал спин-офф «Мрачных теней».

Готическая хоррор-драма «Мрачные тени: Реинкарнация» станет прямым сиквелом культовой мыльной оперы 60-х, за переосмысление которой уже брался Тим Бёртон, сняв в 2012 году одноимённый фильм с Джонни Деппом, Евой Грин, Хеленой Бонэм Картер, Мишель Пфайффер, Джонни Ли Миллером и Хлоей Грейс Морец.

Сериал описывается как современное продолжение странной, ужасающей и сексуальной саги семейства Коллинзов, скрывающей жуткий секрет на протяжении последних 400 лет и живущих под проклятием терзающей их голубой крови со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Сценарий пилота напишет Марк Б. Перри («Месть», «Говорящая с призраками») и с большой долей вероятности сам же его срежиссирует — будучи большим фанатом оригинала ещё с самого детства, он на протяжении последних двух лет отчаянно пытался заполучить права не телеэкранизацию: