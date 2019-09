Lucasfilm может решиться на сериал про Дарта Вейдера

Собирающий информацию по известным одному ему сусекам портал We Got This Covered сообщает, будто Lucasfilm подумывает снять для Disney+ сериал про Дарта Вейдера. Об этом сайту нашептали те же анонимные источники, что указали на разработку сериала про Оби-Вана Кеноби задолго до того, как новость подтвердилась официально.

Инсайдеры сообщают, что имеется план рассказать о жизни Вейдера в период между третьим и четвёртым эпизодами «Звёздных войн» — «Местью ситхов» и «Новой надеждой». Говорят, для озвучивания персонажа в его традиционном устрашающем облике собираются привлечь фирменный «голос» Дарта — Джеймса Эрла Джонса. А вот для флэшбеков с участием Энакина Скайуокера хотят позвать в проект Хейдена Кристенсена.

Источники уверяют, что проект пока на самых ранних стадиях разработки, а потому какую-либо официальную информацию о нём мы услышим (если услышим вообще) ещё очень нескоро.