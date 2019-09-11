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Экранизация «Противостояния» Стивена Кинга обрела своего Рэндалла Флэгга

В актёрском составе фантастического триллера «Противостояние» важное пополнение — экранизация одноимённого романа Стивена Кинга заполучила своего главного злодея, в которого перевоплотится Александр Скарсгард («Настоящая кровь», «Большая маленькая ложь»).

Постапокалиптический триллер повествует о том, как выжившие после эпидемии остатки человечества разбились на противоборствующие группы, существующие в новом мире, где миссия добра легла на хрупкие плечи 108-летней Матушки Абагейл, а все кошмары и зло воплотились в образе Рэндалла Флэгга (Скарсгард) — человека со смертоносной улыбкой и немыслимыми силами.

В сериале потокового сервиса CBS All Access снимаются Джеймс Марсден, Эмбер Хёрд, Вупи Голдберг, Грег Киннир, Одесса Янг, Генри Зага, Мэрилин Мэнсон, Йован Адепо, Оуэн Тиг, Брэд Уильям Хенке и Дэниэл Суньята.

Создателем и режиссёром сериала выступает Джош Бун («Новые мутанты»); он также отвечает за сценарий вместе с соавтором Беном Кавеллом («Правосудие», «Родина»). Оба числятся исполнительными продюсерами наравне с Роем Ли («Оно»), Джимми Миллером и Ричардом П. Рубинштейном.

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Противостояние
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