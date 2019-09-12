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Первоисточник: redanianintelligence.com Прямая ссылка на новость:
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Netflix раскрыл дату выхода «Ведьмака»

Сегодня официальный твиттер-аккаунт потокового сервиса Netflix в Нидерландах, судя по всему, раньше времени обнародовал дату выхода первого сезона «Ведьмака», которая приходится на 17 декабря.

Сообщение из твиттера уже вымарали, но интернет всё помнит. Официальных комментариев стриминговый сервис пока не даёт.

Экранизация культовой фэнтези-саги Анджея Сапковского рассказывает об одиноком охотнике на чудовищ Геральте из Ривии (Генри Кавилл), странствующем по миру Континента в поисках заработка. Судьба сводит его с могущественной чародейкой Йеннифер (Аня Чалотра) и его Предназначением — юной принцессой Цириллой (Фрейя Аллан). Их дорогам не раз предстоит сойтись и разойтись в хаосе, нарастающем по всему Континенту.

За постановку отвечает шоураннер и главный сценарист Лорен Шмидт Хиссрич («Сорвиголова», «Академия Амбрелла»). Первый сезон находится на активной постпроизводственной стадии.

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Ведьмак
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