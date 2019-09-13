В «Мандалорце» могут появиться персонажи из Расширенной вселенной «Звёздных войн»

В поте лица трудящийся над вторым сезоном «Мандалорца» Джон Фавро не упускает возможности поделиться содержательными комментариями в отношении проекта. На днях, к примеру, выяснилось, что создатель, шоураннер, сценарист и исполнительный продюсер сериала во втором сезоне сам снимет хотя бы один эпизод. Мол, прежде не о этого было — работал над «Королём Львом», зато теперь время будет и на режиссуру.

В беседе с изданием Entertainment Weekly Фавро поговорил на тему связанности и цельности мира «Звёздных войн», ответив на вопрос, стоит ли зрителям ожидать появления в «Мандалорце» персонажей из Расширенной вселенной «Звёздных войн» — к примеру, гранд-адмирала Трауна или Мары Джейд.

Не хочу говорить ни о чём, что зрителям было бы увлекательнее раскрыть самим, но мы обсуждаем [такую вероятность]. Интересно посмотреть, сможем ли мы сплавить миры оригинальной трилогии, приквелов, сиквелов, «Войн клонов», канонически материалов и всего, что вошло в Легенды «Звёздных войн». Думаю, наш сериал даёт возможность привнести всего по чуть-чуть, поэтому невзирая на то, какой вкус мороженого «Звёздные войны» ваш любимый, вы обязательно найдёте [в сериале] что-то, что вам по душе. Вы задаёте верные вопросы. Джон Фавро, прозрачно намекает

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