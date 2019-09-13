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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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HBO задумал приквел «Игры престолов» по роману Джорджа Мартина «Пламя и кровь»

Кажется, новый приквел «Игры престолов» на подходе. Портал Deadline сообщает, что кабельный канал HBO готовится дать зелёный свет ещё одному пилоту по вселенной «Песни Льда и Пламени» Джорджа Мартина.

События развернутся за триста лет до основных событий масштабной фэнтезиной саги. За основу возьмут вышедший в прошлом ноябре роман «Пламя и кровь», посвящённый династии Таргариенов. Речь пойдёт о том, как Таргариены — единственная семья повелителей драконов, выжившая после Рока Валирии, — обретают свой новый дом на Драконьем Камне в Черноводном заливе и начинают править в Вестеросе.

Источники сообщают, что одним из ключевых событий сериала станет гражданская война, известная как Танец Драконов — последняя масштабная война при активном участии крылатых исполинов.

Общую сюжетную канву потенциального многосерийного проекта придумали Мартин и Райан Кондал («Колония»), который написал сценарий пилотного эпизода.

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Игра престолов
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