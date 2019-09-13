HBO задумал приквел «Игры престолов» по роману Джорджа Мартина «Пламя и кровь»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кажется, новый приквел «Игры престолов» на подходе. Портал Deadline сообщает, что кабельный канал HBO готовится дать зелёный свет ещё одному пилоту по вселенной «Песни Льда и Пламени» Джорджа Мартина.

События развернутся за триста лет до основных событий масштабной фэнтезиной саги. За основу возьмут вышедший в прошлом ноябре роман «Пламя и кровь», посвящённый династии Таргариенов. Речь пойдёт о том, как Таргариены — единственная семья повелителей драконов, выжившая после Рока Валирии, — обретают свой новый дом на Драконьем Камне в Черноводном заливе и начинают править в Вестеросе.

Источники сообщают, что одним из ключевых событий сериала станет гражданская война, известная как Танец Драконов — последняя масштабная война при активном участии крылатых исполинов.

Общую сюжетную канву потенциального многосерийного проекта придумали Мартин и Райан Кондал («Колония»), который написал сценарий пилотного эпизода.