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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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Аквафина снимет комедию про саму себя

Одна из самых ярких и востребованных (без шуток) новых голливудских звёзд — актриса и певица Аквафина («8 подруг Оушена», «Безумно богатые азиаты») — решила, что такая разносторонняя и интересная личность заслуживает как минимум отдельного сериала. А сам про себя не снимешь, никто и не предложит — так и родился 10-серийный проект для Comedy Central.

Полуавтобиографическая комедия «Аквафина — это Нора из Квинса» (Awkwafina is Nora From Queens) расскажет о юности будущей звезды и о том, как она с помощью семьи учиться управляться со своей жизнью. Нора — не альтер эго, а настоящее имя актрисы, которая, разумеется, сыграет саму себя. Главные роли также исполнят Б.Д. Вон, Лори Танн Чинн и Боуэн Янг.

В число режиссёров вошли Наташа Лионн («Матрёшка», «Оранжевый — хит сезона»), Джеми Бэббит («Кремниевая долина», «Невероятная миссис Мейзел»), Люсия Аньелло, Ану Валия и каким-то чудом просочившиеся сюда трое мужчин (сценарием занимались исключительно дамы) — Дэниэл Шайнерт, Дэн Кван и Стивен Цутида («Дорогие белые»).

Премьера намечена на январь 2020 года.

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Аквафина — это Нора из Квинса
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Аквафина снимет комедию про саму себя

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