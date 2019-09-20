Том Уэллинг вернётся к роли Кларка Кента для супергеройского кроссовера The CW

Том Уэллинг, сыгравший юного Супермена в мегапопулярном сериале 2000-х «Тайны Смолвиля», вернётся к прославившей его роли в глобальном событии канала The CW «Кризис на бесконечных землях».

Кроссовер супергеройской телевселенной DC по мотивам одноимённого комиксового сюжета устроит встречу разным версиям одинаковых героев «Стрелы», «Флэша», «Супергёрл», «Легенд завтрашнего дня», «Бэтвумен» и других проектов и, если верить первоисточнику, основательно их проредит.

Долго не желавший ввязываться во всё это Уэллинг, наконец, сдался, надел очки и сыграл повзрослевшего Кларка Кента, прямо продолжив линию своего героя. Теперь мы узнаем (а, может, не надо?), что же стало с гением маскировки спустя 10 лет после финала сериала.

Итого в кроссовере встретятся три Супермена: Брэндон Рут из «Возвращения Супермена», Тайлер Хэклин из «Супергёрл» и собственно Уэллинг. До кучи не хватеет только Дина Кейна («Лоис и Кларк»), сыгравшего в «Стреловёрсе» папу Кары Кент. Также появятся «Чёрная молния» Кресс Уильямс, Берт Уорд (Робин из бэт-сериала 60-х) и легендарный голос Бэтмена Кевин Конрой («Убийственная шутка») в качестве Брюса Уэйна во плоти.

«Кризис» накроет всю шайку-лейку с 9 декабря 2019 по 15 января 2020 года.