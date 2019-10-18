«Бесстыдники» — промо-ролик 10-го сезона с воинственными Галлагерами

Галлагеры из Чикаго — прирождённые бойцы. Кабельный канал Showtime Опубликовал промо-ролик 10-го сезона комедийной драмы «Бесстыдники», где засветились все участники основного актёрского состава. Многосерийный хит возвращается на малые экраны 10 ноября.

Сумасбродная семейка переживает непростые времена — бедовая хранительница очага Фиона отправилась в большой мир искать своё место в жизни, а остальным приходится смириться с её решением и жить дальше. Дебби пытается заменить родным старшую сестру, но не готова ради этого на безоглядное самопожертвование, а потому попытается привить остальным Галлагерам хоть какое-то понимание ответственности. Дело это, как известно, неблагодарное и бесполезное.

В сериале Джона Уэллса снимаются Уильям Х. Мэйси, Эмма Кинни, Джереми Аллен Уайт, Итан Каткоски, Шанола Хэмптон, Стив Хоуи, Исидора Горештер и Камерон Монахэн.