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Бенджен Старк из «Игры престолов» перебрался в мир «Властелина колец»

Исполнитель партии Бенджена Старка в «Игре престолов» Джозеф Моул сменил один культовый фэнтези-эпик на другой, записавшись в актёрский состав многосерийного приквела «Властелина колец». По неофициальным данным, актёру досталась роль главного злодея по имени Орен.

События масштабного фэнтези разворачиваются, как известно, во Вторую эпоху Средиземья и предваряют основной сюжет классической трилогии Дж. Р. Р. Толкина.

Сериал потокового сервиса Amazon стоимостью $ 1 млрд нынче активно занимается формированием каста, и в актёрский состав уже успели записаться Маркелла Кавена, Уилл Поултер и Макс Болдри. Предпроизводственные приготовления под руководством шоураннеров Джона Ди Пэйна и Патрика Маккея в самом разгаре, а съёмочный процесс стартует в следующем году в Новой Зеландии. Премьера запланирована на 2021 год.

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