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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Канал HBO очень доволен стартом «Хранителей»

Многосерийные «Хранители» Дэймона Линделофа — авторский сиквел культового графического романа Алана Мура — отметились достойным стартом. Рейтинговые показатели первого эпизода на цифровой платформе канала оказались самыми высокими за последние три года.

За воскресный вечер премьеру супергеройской драмы о тяготах жизни в альтернативной Америке посмотрело почти 800 тыс. человек, и это лучшие показатели для премьеры сериала среди всех проектов канала за текущий год.

Повторы и показы на цифровых платформах увеличили общую аудиторию до 1,5 млн, обеспечив практически двойной прирост. По данным HBO, «Хранители» стали его лучшим дебютом в цифре с момента выхода пилотного эпизода «Мира Дикого Запада» в 2016 году (3,3 млн).

В сериале снимаются Реджина Кинг, Джереми Айронс, Дон Джонсон, Тим Блейк Нельсон, Джин Смарт, Луис Госсетт-младший, Джеймс Волк, Аделаида Клеменс, Эндрю Ховард, Том Мисон, Фрэнсис Фишер и Джейкоб Минг-Трент.

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Хранители
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