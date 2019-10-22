Канал HBO очень доволен стартом «Хранителей»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Многосерийные «Хранители» Дэймона Линделофа — авторский сиквел культового графического романа Алана Мура — отметились достойным стартом. Рейтинговые показатели первого эпизода на цифровой платформе канала оказались самыми высокими за последние три года.

За воскресный вечер премьеру супергеройской драмы о тяготах жизни в альтернативной Америке посмотрело почти 800 тыс. человек, и это лучшие показатели для премьеры сериала среди всех проектов канала за текущий год.

Повторы и показы на цифровых платформах увеличили общую аудиторию до 1,5 млн, обеспечив практически двойной прирост. По данным HBO, «Хранители» стали его лучшим дебютом в цифре с момента выхода пилотного эпизода «Мира Дикого Запада» в 2016 году (3,3 млн).

В сериале снимаются Реджина Кинг, Джереми Айронс, Дон Джонсон, Тим Блейк Нельсон, Джин Смарт, Луис Госсетт-младший, Джеймс Волк, Аделаида Клеменс, Эндрю Ховард, Том Мисон, Фрэнсис Фишер и Джейкоб Минг-Трент.