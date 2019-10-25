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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Супергеройский сериал «Плащ и Кинжал» остался без продления

Ещё один проект Marvel TV приказал долго жить. Телеканал Freeform решил завязать с «Плащом и Кинжалом», отказавшись продлевать супергеройскую подростковую мелодраму по комиксам Marvel на третий сезон.

Весьма вероятно, причиной тому стали неутешительные рейтинги второго сезона, чьи показатели снизились по сравнению с цифрами первого сезона на целых 40%. В официальном заявлении Freeform похвалил творческую команду и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в других проектах, решив оставить причину закрытия за скобками.

Шоураннером сериала о влюблённых друг в друга подростках со сверхспособностями выступал Джо Покаски («Сорвиголова»), а титульные партии исполняли Обри Джозеф (Плащ) и Оливия Холт (Кинжал).

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Плащ и Кинжал
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