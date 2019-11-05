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Первоисточник: www.tvwise.co.uk Прямая ссылка на новость:
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Мэйси Уильямс на первом кадре из многосерийной комедии от Sky

Британский телеканал Sky One опубликовал первый промо-кадр из шестисерийной комедии «Прожить две недели» (Two Weeks To Live), представляющий главную героиню истории в исполнении Мэйси Уильямс («Игра престолов»).

После таинственной гибели отца юная оторва Ким Ноукс (Уильямс) живёт вместе с матерью в оторванной от мира деревушке, осваивая премудрости тактики выживания. Но одна неудачная шутка приводит к тому, что Ким с увесистой сумкой краденой налички в компании двух едва знакомых парней пускается в бега, спасаясь от грозящего ей смертью гангстера и полиции. И тут необычные навыки Ким приходятся как нельзя более кстати.

В сериале также снимаются Сиан Клиффорд, Маваан Ризван, Тахин Модак, Керри Ховард, Талисса Тейшейра и Джейсон Флеминг. Сценарий написала Габи Халл. Производственный процесс курирует Kudos («Люди»). Датой премьеры сериал пока не обзавёлся.

Промо-арт сериала «Прожить две недели»
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Мэйси Уильямс на первом кадре из многосерийной комедии от Sky

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