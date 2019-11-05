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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Джулианна Маргулис и Кори Столл появятся в пятом сезоне «Миллиардов»

Актёрский состав финансовой драмы «Миллиарды» расширился благодаря недавнему включению в него Джулианны Маргулис («Хорошая жена») и Кори Столла («Штамм»), обзаведшихся ролями в пятом сезоне сериала.

Маргулис сыграет Кэтрин Брэнт, профессора социологии из университета Лиги плюща и автора книг-бестселлеров. Столл перевоплотится в Майка Принса, успешного бизнесмена из маленького городка в Индиане. Какая роль отведена этим персонажам в сложных взаимоотношениях финансовой акулы Бобби Аксельрода (Дэмиэн Льюис) и федерального прокурора Чака Роадса (Пол Джаматти), пока остаётся секретом.

Драма Брайана Коппельмана и Дэвида Левина о вражде сильных мира сего вернётся на экраны в следующем году.

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Миллиарды
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