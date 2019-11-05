Джулианна Маргулис и Кори Столл появятся в пятом сезоне «Миллиардов»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Актёрский состав финансовой драмы «Миллиарды» расширился благодаря недавнему включению в него Джулианны Маргулис («Хорошая жена») и Кори Столла («Штамм»), обзаведшихся ролями в пятом сезоне сериала.

Маргулис сыграет Кэтрин Брэнт, профессора социологии из университета Лиги плюща и автора книг-бестселлеров. Столл перевоплотится в Майка Принса, успешного бизнесмена из маленького городка в Индиане. Какая роль отведена этим персонажам в сложных взаимоотношениях финансовой акулы Бобби Аксельрода (Дэмиэн Льюис) и федерального прокурора Чака Роадса (Пол Джаматти), пока остаётся секретом.

Драма Брайана Коппельмана и Дэвида Левина о вражде сильных мира сего вернётся на экраны в следующем году.