Сценарий второго сезона «Колеса времени» уже в работе

Вчера шоураннер и главный сценарист многосерийного эпического фэнтези «Колесо времени» Рейф Джадкинс прозрачнейшим образом намекнул в своём твиттере, что авторская команда проекта не сидит сложа руки, а уже берётся за написание продолжения.

Starting the S2 writers’ room on Wheel of Time and the Czech builders didn’t fully grasp how many whiteboards are needed to break an entire season of television. Ha. pic.twitter.com/6nJZIsegmZ