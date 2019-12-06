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«Ведьмак» — названия эпизодов первого сезона Джон Туртурро сыграет мафиози Дона Фальконе в «Бэтмене» Мэтта Ривза Half-Life: Alyx — анонс и трейлер «Сагу об Элрике» Майкла Муркока ждёт многосерийная экранизация Netflix доверил Дэвиду Финчеру сериал-приквел «Китайского квартала» Романа Полански
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«Ты» — тизер продолжения психологического триллера

Потоковый сервис Netflix опубликовал тизер второго сезона психологического триллера «Ты». Экранизация книжной дилогии Кэролайн Кепнес вернётся на малые экраны 26 декабря. Пусть главный герой и перебрался в другой город, привычку беседовать со зрителем он не оставил.

В 10-серийном продолжении Джо переезжает в Лос-Анджелес, где знакомится с Лав Куинн (Виктория Педретти). Девушку не привлекает мир соцсетей, брендов и саморекламы — она живёт реальной жизнью. Лив знакома боль утраты, и в Джо она признаёт родственную душу, не зная страшной правды о его прошлом.

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