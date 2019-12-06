«Ты» — тизер продолжения психологического триллера

Потоковый сервис Netflix опубликовал тизер второго сезона психологического триллера «Ты». Экранизация книжной дилогии Кэролайн Кепнес вернётся на малые экраны 26 декабря. Пусть главный герой и перебрался в другой город, привычку беседовать со зрителем он не оставил.

В 10-серийном продолжении Джо переезжает в Лос-Анджелес, где знакомится с Лав Куинн (Виктория Педретти). Девушку не привлекает мир соцсетей, брендов и саморекламы — она живёт реальной жизнью. Лив знакома боль утраты, и в Джо она признаёт родственную душу, не зная страшной правды о его прошлом.