«Люцифер» возглавил топ самых популярных сериалов на потоковых сервисах в 2019 году

Потоковой сервис Netflix определённо знал, что делал, когда подарил вторую жизнь мистическому процедуралу «Люцифер», от которого в своё время решил отделаться телеканал FOX. Сериал с Томом Эллисом в образе повелителя ада Люцифера Морнингстара пользуется бешеной популярностью у зрительской аудитории. В уходящем году именно этот сериал удостоился звания самого популярного многосерийного проекта на стриминговых платформах США.

Популярный сервис TV Time опубликовал топ-20 самых популярных сериалов 2019 года, и первое место досталось «Люциферу», который, как и восемнадцать остальных проектов, принадлежит потоковому сервису Netflix. Исключением является лишь антиутопическая драма «Рассказ служанки», принадлежащая Hulu и застолбишая за собой шестое место в рейтинге.

Двадцатка зрительских фаворитов выглядит так:

«Люцифер» вернётся на экраны с пятым сезоном в следующем году. Съёмочный процесс ещё идёт, и точной даты выхода финальной телеглавы пока никто не сообщает.