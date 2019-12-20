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«Люцифер» возглавил топ самых популярных сериалов на потоковых сервисах в 2019 году Новости аниме — лучшее за неделю «Союз спасения» — международный трейлер Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс снимут триллер о монстрах Говарда Лавкрафта Джуд Лоу против Джона Малковича в трейлере «Нового Папы»
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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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«Люцифер» возглавил топ самых популярных сериалов на потоковых сервисах в 2019 году

Потоковой сервис Netflix определённо знал, что делал, когда подарил вторую жизнь мистическому процедуралу «Люцифер», от которого в своё время решил отделаться телеканал FOX. Сериал с Томом Эллисом в образе повелителя ада Люцифера Морнингстара пользуется бешеной популярностью у зрительской аудитории. В уходящем году именно этот сериал удостоился звания самого популярного многосерийного проекта на стриминговых платформах США.

Популярный сервис TV Time опубликовал топ-20 самых популярных сериалов 2019 года, и первое место досталось «Люциферу», который, как и восемнадцать остальных проектов, принадлежит потоковому сервису Netflix. Исключением является лишь антиутопическая драма «Рассказ служанки», принадлежащая Hulu и застолбишая за собой шестое место в рейтинге.

Двадцатка зрительских фаворитов выглядит так:

«Люцифер» вернётся на экраны с пятым сезоном в следующем году. Съёмочный процесс ещё идёт, и точной даты выхода финальной телеглавы пока никто не сообщает.

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