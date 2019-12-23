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«Новый Папа» — свежие кадры сериала Паоло Соррентино

Британский телеканал Sky Atlantic опубликовал подборку новых кадров из «Нового Папы» — сериала-продолжения «Молодого Папы» Паоло Соррентино. На снимках зря раньше времени списанный со счетов Пий XIII (Джуд Лоу) и его амбициозный преемник (Джон Малкович) в привычном окружении.

Папа Римский Пий XIII, успевший за свой короткий срок пребывания при власти переполошить весь Ватикан, находится в коме, и поручиться за благополучный исход никто не может. Кардиналы, посоветовавшись, решают избрать нового главу Римской Церкви, но едва новый понтифик вступает в должность, Ленни Белардо приходит в себя.

Долгожданная премьера состоится 12 января.

Кадры из сериала «Новый Папа» Кадры из сериала «Новый Папа» Кадры из сериала «Новый Папа» Кадры из сериала «Новый Папа» Кадры из сериала «Новый Папа» Кадры из сериала «Новый Папа» Кадры из сериала «Новый Папа»
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