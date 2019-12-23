«Новый Папа» — свежие кадры сериала Паоло Соррентино

Британский телеканал Sky Atlantic опубликовал подборку новых кадров из «Нового Папы» — сериала-продолжения «Молодого Папы» Паоло Соррентино. На снимках зря раньше времени списанный со счетов Пий XIII (Джуд Лоу) и его амбициозный преемник (Джон Малкович) в привычном окружении.

Папа Римский Пий XIII, успевший за свой короткий срок пребывания при власти переполошить весь Ватикан, находится в коме, и поручиться за благополучный исход никто не может. Кардиналы, посоветовавшись, решают избрать нового главу Римской Церкви, но едва новый понтифик вступает в должность, Ленни Белардо приходит в себя.

Долгожданная премьера состоится 12 января.