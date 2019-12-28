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СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
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«Ведьмак» — один из самых востребованных сериалов США

Тот случай, когда нелестные отзывы критиков особой погоды не делают. Со временем ситуация может измениться, но сейчас, спустя неделю после премьеры, сериал «Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли входит в тройку самых востребованных проектов у американских подписчиков потоковых сервисов.

По информации аналитической конторы Parrot Analytics, многосерийное тёмное фэнтези от шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич по популярности уступает лишь всеобщему любимчику братьев Дафферов «Очень странные дела», а также приключенческому экшену Джона Фавро «Мандалорец». Во внимание берутся запросы на просмотр, непосредственно просмотры, а также активность зрителей, обсуждающих сериал в социальных сетях.

Профильная пресса сериал не пожалела — на «Томатах» у него лишь 58% положительных отзывов, зато зрители остались в восторге, подарив «Ведьмаку» 93% своей любви. Столь тёплый отклик публики вполне может повлиять на прирост аудитории Netflix, а эта деталь играет ключевую роль в принятии решения о продлении сериала.

Впрочем, о втором сезоне экранизации книжной серии Анджея Сапковского переживать не приходится — сериал получил продление ещё до премьеры и готовится к съёмкам продолжения, которые стартуют в начале следующего года.

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Ведьмак
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