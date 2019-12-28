Телеовощи. Выпуск 318: Дары греческой культуры

-
- 1
- 159
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $535 из $550
Ближайшая цель: Спецвыпуски будут записываться с вебками. Все целиПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|01:01 —
|Благодарим наших спонсоров
|02:33 —
|Новости
|45:26 —
|Отвечаем на вопросы
|01:02:02 —
|«Ведьмак» (The Witcher) — 1x01—08 (премьера)
|02:05:17 —
|«Рождественская песнь» (Christmas Carol) — 1x01 (премьера)
|02:12:54 —
|«Пространство» — 4x01—05
|02:39:09 —
|«Ты» — 2x01 (премьера сезона)
|02:45:19 —
|«Видеть» — 1x06—08 (финал сезона)
|03:03:40 —
|«Тёмные начала» — 1x06—08 (финал сезона)
|03:13:30 —
|«Судная ночь» — 2x10 (впечатления Ларисы)
|03:23:33 —
|«Харли Квинн» — 1x04
|03:31:03 —
|«Прослушка» — 2x11
|03:39:42 —
|«Лексс» — 3x01 (впечатления Юры и Льва)
|03:50:24 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 3x11 (впечатления Льва)
|04:04:32 —
|«Вавилон 5» — 1x22 (финал сезона, впечатления Юры)
|04:11:42 —
|«Психопаспорт» — 2x11 (финал сезона, впечатления Юры и Льва)
|04:23:08 —
|«Щит и меч» — Серия № 2. «Приказано выжить…» (впечатления Ларисы)
|04:32:04 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:06 —
|«Рэй Донован» — 7x06
Скачивание