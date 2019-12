В сети призывают бойкотировать Netflix из-за сатиры про Иисуса-гея

В интернете бушуют религиозные страсти, и во всём виноват Netflix. В начале декабря потоковый сервис выпустил комедийный спецэпизод под названием «Первое искушение Христа» (The First Temptation of Christ) за авторством команды бразильских комиков Porta dos Fundos. В истории фигурируют Иисус-гей и Дева Мария, которая не прочь выкурить косячок-другой.

46-минутная сатира рассказывает о крепко возлюбившем мужчин Иисусе, который приводит домой своего бойфренда Орландо, чтобы познакомить его с семьёй, но в итоге вынужден прятать его от гостей, заявившемся на вечеринку в честь дня его рождения.

По интернету гуляет онлайн-петиция с требованием изъять сатирический эпизод из видеотеки потокового сервиса, а в соцсетях не сбавляет популярности хэштег #CancelNetflix. К слову, петицию уже подписало более двух миллионов человек, чьи религиозные чувства оскорблены «Первым искушением Христа».

Netflix пока никак не отреагировал на ситуацию, а спецэпизод до сих пор находится в доступе для просмотра.