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Новые сериалы 6–12 января

Сериальная неделя подарит сразу несколько поводов для радости. Любителям премьер на эфирных каналах CBS и NBC презентуют процедуралы «ФБР: Особо опасные» и «Линкольн Райм: Охота на Собирателя костей», а также музыкальную драмеди «Необыкновенный плейлист Зои». Поклонникам более серьёзных проектов HBO покажет два первых эпизода «Чужака» по роману Стивена Кинга, а Sky Atlantic — продолжение шедевра Паоло Соррентино «Новый Папа» с Джоном Малковичем и Джудом Лоу.

Понедельник, 6 января

 
Сезон2
NBC
Манифест Manifest

драма

В ролях Джош Даллас, Луна Блэйз, Джек Мессина, Парвин Каур, Афина Карканис, Мелисса Роксбург

Создатель Джефф Рэйк, Мэттью Фернандес

История начинается с внезапного появления пассажирского лайнера, пять лет назад исчезнувшего с радаров; все его пассажиры, считавшиеся погибшими, на самом деле живы и здоровы. Есть лишь одна загвоздка: они не имеют понятия, где пропадали всё это время, поскольку уверены, что с момента исчезновения прошло несколько мгновений.

Видео

Вторник, 7 января

 
Премьера+
CBS
ФБР: Особо опасные FBI: Most Wanted

драма, детектив

В ролях Джулиан Макмейхон, Натаниэль Аркан, Алана Де Ла Гарца, Кейша Кастл-Хьюс, Келлан Луц, Рокси Штернберг

Создатель Рене Балсер

Команда суперагентов ФБР под началом матёрого Джесса Лакруа работает под прикрытием, чтобы отлавливать и сажать за решётку самых опасных преступников в стране.

 
Премьера+
NBC
Необыкновенный плейлист Зои Zoey's Extraordinary Playlist

комедия, драма, музыкальный

В ролях Джейн Леви, Мэри Штеенбурген, Лорен Грэм, Джон Кларенс Стюарт, Скайлар Остин, Питер Галлахер

Создатель Остин Уинсберг

Удивительная история остроумной, но неловкой в общении девушки Зои Харрис, которая однажды начинает слышать самые сокровенные мысли людей вокруг себя в виде песен. Песни помогут героине жить и любить, познать самоё себя и помочь окружающим.

Среда, 8 января

 
Сезон15
CBS
Мыслить как преступник Criminal Minds

боевик, драма

В ролях Томас Гибсон, Мэнди Пэтинкин, Мэттью Грей Габлер, Шемар Мур, Эй Джей Кук, Джо Мантенья

Создатель Джефф Дэвис

Когда обычные криминалисты заходят в тупик, на помощь им приходят специалисты по поведенческому анализу. Вместо тщательного изучения улик они пытаются найти и понять мотивы, вникая в каждый шаг преступника и пытаясь мыслить как он. Работая на месте преступления, эти профессионалы словно расследуют его изнутри, стараясь воссоздать поведенческий образ преступника и максимально помочь в его поимке.

Пятница, 10 января

 
Премьера+
NBC
Линкольн Райм: Охота на Собирателя костей Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector

детектив, драма

В ролях Расселл Хорнсби, Ариэль Кеббел, Майкл Империоли, Катарина Морхакова, Виктор Чан, Тэйт Эллингтон

Создатель Марк Бьянкулли, ВиДжей Бойд

Детективная драма рассказывает о прикованном к постели нью-йоркском криминалисте Линкольне Райме и его коллеге Амелии Сакс, которые вместе раскрывают жестокие преступления. Вместе их сводит дело о вновь объявившемся серийном убийце по прозвищу Собиратель костей.

Видео

Воскресенье, 12 января

 
Премьера+
HBO
Чужак The Outsider

триллер, детектив, мистика

В ролях Бен Мендельсон, Джейсон Бейтман, Джереми Бобб, Синтия Эриво, Джон Геттье, Марк Менчака

Создатель Ричард Прайс, Стивен Кинг

В центре истории — Терри Мейтленд из Флинт-Сити, обвиняемый в жестоком убийстве ребёнка. Примерный семьянин, учитель английского и тренер спортивной команды арестован, невзирая на железное алиби, подкреплённое массой свидетельств. И всё потому, что на месте преступления обнаружены ДНК и отпечатки пальцев Мейтленда. Вести запутанное дело берётся полицейский детектив Ральф Андерсон.

Видео

 
Сезон2
Sky Atlantic (IT)
Новый Папа The New Pope

драма

В ролях Джуд Лоу, Джон Малкович, Сильвио Орландо, Хавьер Камара, Сесиль де Франс, Людивин Санье

Создатель Паоло Соррентино

История жизни Папы Римского Пия XIII продолжается, пусть он пока и пребывает в коме. Молодой понтифик, переполошивший весь Ватикан, находится между небом и землёй, и поручиться за благополучный исход никто не может. Кардиналы, посоветовавшись, решают, что бездействовать не имеет смысла, и выбирают нового главу Римской Церкви. Но едва новый Папа вступает в должность, Ленни Белардо приходит в себя и бросается в битву за Святой Престол.

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