Новые сериалы 6–12 января

Сезон 2

NBC

История начинается с внезапного появления пассажирского лайнера, пять лет назад исчезнувшего с радаров; все его пассажиры, считавшиеся погибшими, на самом деле живы и здоровы. Есть лишь одна загвоздка: они не имеют понятия, где пропадали всё это время, поскольку уверены, что с момента исчезновения прошло несколько мгновений.