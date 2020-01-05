Новости сериалов — лучшее за неделю

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Интервью с продюсерами «Вторжения» — о сиквелах, зрительском отклике, любимых режиссёрах и не только Джей Джей Абрамс оправдывает своё решение по родословной Рей Лучшее аниме лета 2019 года «Союз спасения» — международный трейлер Баз Лурман собирается экранизировать «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова
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Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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