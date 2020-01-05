Новости сериалов — лучшее за неделю

В сети призывают бойкотировать Netflix из-за сатиры про Иисуса-гея — бразильский спецэпизод не на шутку разозлил верующих.

Второй сезон «Ведьмака» сменит постановщика боёв — Владимир Фурдик больше не участвует в проекте.

«Ведьмак» отобрал у «Мандалорца» звание самого популярного сериала — сагой о Геральте из Ривии в сети интересуются чаще.

Зрители массово отписываются от Disney+ после завершения первого сезона «Мандалорца» — но этой осенью подпишутся снова.

«Мандалорец» — наименее спорный проект франчайза «Звёздные войны» — сериал Джона Фавро одинаково любим критиками и зрителями.

Аль Пачино собирает команду мстителей в трейлере «Охотников» — истребление перебравшихся в Америку нацистов начнётся в феврале.

Патрик Стюарт готов к новым приключениям в свежем тизере космодрамы «Звёздный путь: Пикар» — приключения бывшего капитана Звёздного флота продолжатся в конце января.

Финальный сезон мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов» получил дату выхода — 12-серийное завершение истории стартует на Disney+ в середине февраля.