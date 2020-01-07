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Фильм по мотивам «Ходячих мертвецов» заметно расширит кругозор Рика Граймcа

Когда-то процветающий сериал «Ходячие мертвецы» вывел за рамки сюжета Рика Граймса — персонажа Эндрю Линкольна. Актёру не просто требовался отдых от постапокалиптической драмы, но ещё его ждали новые приключения в формате сольной полнометражной трилогии.

Студия Universal Pictures пообещала помочь с кинотеатральным прокатом художественного фильма, работа над которым идёт полным ходом. Скотт М. Гимпл рассказывает, что нас ждёт, когда на руках киношников окажется готовый сценарий:

История Рика продолжится и через него мы ещё больше расширим мир. Рика ждут новые вызовы, к которым он подсознательно готовился, переживая все предыдущие трагедии. Он будет вынужден действовать в более масштабных условиях, что тоже само по себе не шутки. Теперь, когда в нашем распоряжении большие экраны, мы заполним это пространство абсолютно новым миром.

И фильм сыграет по киношным правилам:

Большой бюджет обеспечит большой размах, но улучшения коснутся не только зрелищности, но и нарратива. Повествование сильно изменится по сравнению с сериалом. Это не просто «Ходячие мертвецы» на стероидах. Кино живёт по своим законами. На телевидение можно тупо взять и снять эпизод, а разметить двухчасовой фильм просто не получится. Увлекательный процесс, но и страшно серьёзный, мы же не хотим подвести поклонников. Наша цель — получить на выходе нечто особенное, что полностью оправдывает поход в кино.

Стелит, как обычно, мягко. Было бы неплохо для начала познакомиться с режиссёром и остальным творческим коллективом.

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Ходячие мертвецы
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