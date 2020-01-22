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Розарио Доусон записалась в экранизацию комикса Vertigo «Демилитаризованная зона»

Сериал Авы Дюверней «Демилитаризованная зона» по комиксу DMZ от Vertigo определился с исполнительницей главной роли — центрального персонажа в одобренном потоковым сервисом HBO Max пилоте сыграет Розарио Доусон.

Актриса не так давно играла медсестру Клэр Темпл, помогавшую уличным супергероям в совместной телевселенной Marvel и Netflix, и теперь вновь перевоплотится в спасительницу жизней.

События происходят в недалёком будущем в Манхеттене, превращённом в демилитаризованную зону после прокатившейся по США второй Гражданской войны. Доусон играет доктора Альму Ортего, у которой две цели: лечить больных и раненных, а также разыскать своего потерянного сына. В своём опасном путешествии главная героиня сталкивается с преступными бандами, ополчением, демагогами и главарями, заправляющими на этих ничейных землях, где царит беззаконие. Постепенно Ортего становится для выживших источником того, что считалось давно утерянным — надежды.

Дюверней срежиссирует пилот по сценарию шоураннера проекта Роберто Патино («Мир Дикого Запада»); оба выступают исполнительными продюсерами потенциального сериала. Производство займутся Array Filmworks и Warner Bros. Television.

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Демилитаризованная зона
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