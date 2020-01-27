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Том Хиддлстон оттачивает свои сверхспособности для сериала «Локи»

Производственный процесс сериала «Локи» входит в активную стадию. Исполнитель титульной партии Том Хиддлстон с помощью короткого видео уведомил своих подписчиков в «Инстаграме», что он усиленно работает над своей и без того впечатляющей прыгучестью перед съёмками экшен-сцен. Учитывая, что актёр уже перекрасил волосы, съёмки вот-вот начнутся или, по заверениям некоторых инсайдеров, уже начались.

Шестисерийный приключенческий боевик Marvel Studios раскроет тайну невероятных путешествий бога обмана после событий «Мстителей: Финала». Прихватив с собой приснопамятный Тессеракт, Лафейсон отправился в своеобразный вояж по истории Мидгарда.

Первый сезон режиссирует Кейт Херрон («Половое воспитание») по сценарию исполнительного продюсера и шоураннера проекта Майкла Уолдрона («Рик и Морти»). Премьера состоится на потоковом сервисе Disney+ в следующем году.

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Локи
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