Том Хиддлстон оттачивает свои сверхспособности для сериала «Локи»

Производственный процесс сериала «Локи» входит в активную стадию. Исполнитель титульной партии Том Хиддлстон с помощью короткого видео уведомил своих подписчиков в «Инстаграме», что он усиленно работает над своей и без того впечатляющей прыгучестью перед съёмками экшен-сцен. Учитывая, что актёр уже перекрасил волосы, съёмки вот-вот начнутся или, по заверениям некоторых инсайдеров, уже начались.

Actor @twhiddleston has shared this video from his stuntwork preparation for the #Loki @disneyplus series with the caption: "Prep is going really well." pic.twitter.com/LGR9EvEfLi